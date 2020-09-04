Vaka sayısının arttığı Ankara'da yeni tedbirler gelebilir

04 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çekmesiyle gündeme gelen Ankara'da son dönemde COVID-19 vakalarındaki artışın hız kazandığı belirtilirken, gelişmelere bağlı olarak kısıtlamaları da içeren bazı yeni tedbirlerin uygulamaya konulabileceği ifade ediliyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu sabah NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Ankara'da genel olarak COVID-19 artışı ile ilgili bir sıkıntı var. Sağlık Bakanı da bunu ifade etti, uyarıda bulundu... Hasta sayılarının artması halinde bazı kısıtlamalar tabi ki geri döner" dedi.

Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayılarının 1,500'ü yeniden geçtiğini ve tedbirlerin uygulanmasının hayati önemde olduğunu belirtirken, "Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. Ankara'daki aktif vaka sayısı, İstanbul'un iki katını aşmış durumda" dedi.

Temizlik ve maske konusunda hassasiyet azaldıkça koronavirüste yükseliş görüldüğünü belirten Çelik, "Ankara COVID-19 yükselmesi açısından kritik durumda ancak hastaneler ve

ilaç konusunda sıkıntı yok" diye konuştu.

Reuters'a değerlendirmelerde bulunan bir yetkili de, Ankara’daki COVID-19 vakalarının öngörülerden çok hızlı şekilde arttığını belirterek, "Mevcut tedbirler beklenen etkiyi göstermedi. 60 yaş üstü memurlar, 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin uzaktan çalışması gibi tedbirler alındı ama sanki daha sert tedbirlere ihtiyaç olacak gibi. Günlük pozitif vakalar can

sıkacak kadar fazla artık ki herkes yakın çevresinde de yeni vakaları günlük olarak görmeye başladı" dedi.

Yeni tedbirler alınmazsa sıkıntının önünün alınmasının giderek zorlaşabileceğini kaydeden aynı yetkili, "Şehir bazında bazı tedbirler alınması yaklaşımı kapsamında Ankara için özel

adım atılabilir. Bir de 21 Eylül’de yüzyüze eğitimin başlamasının planlandığı düşünüldüğünde daha dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de bugün yaptığı açıklamada, şu anda sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.

Ankara'da görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor da, "Ankara büyük sıkıntıda. Rakamların günlük 1,000’in üstünde olduğunu görüyoruz. Bazı büyük hastanelerin koridorları bile kullanılmak zorunda kalıyor" dedi.

"Sokağa çıkmanın kısıtlanması gerekiyor. Korkunç denilecek kadar hızlı bir artış var. Kısıtlama 1 hafta mı olur 14 gün mü olur ama bence kaçınılmaz durumda" diyen aynı doktor, "Çok hekim

ve sağlık çalışanı kaybı var. İşin şakası yok. Çok geç olmadan adım atılmasını bekliyorum" diye konuştu.