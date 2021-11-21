Vaka yoğunluğunda Ordu zirveye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

6-12 Kasım arasında her 100 bin kişide 499,87 vaka yoğunluğu ile Ordu zirveye çıktı. İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın oldu.