Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon numarası: Müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Vakıfbank kredi kampanyalarına devam ediyor. Bir kamu bankası olarak hizmet veren VakıfBank uygun faiz oranları, uzun vade oranları ve ertelemeli kredileri ile dikkat çekiyor. Pandemi nedeniyle bankalara gitmek istemeyen müşteriler, Vakıfbank kredileri hakkında bilgi almak için mobil uygulama ve müşteri hizmetlerinden faydalanıyor. Bu süreçte en çok merak edilenler arasında Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon numarası ile müşteri hizmetlerine direk bağlanma konusu geliyor.

Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon numarası Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden alan kodu çevirmeden 0850 222 0 724'ü, yurt dışından ise 0090 850 222 0 724’ü arayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile;

Havale,

EFT,

Kredi işlemleri,

Ödemeler,

Yatırım işlemleri,

İnternet bankacılığı işlemleri,

Kredi kartı işlemleri,

Banka kartı işlemleri,

Kampanyalar,

gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Vakıfbank çağrı merkezi çalışma saatleri

Vakıfbank müşteri hizmetleri çalışma saatleri haftanın tüm günlerinde 7 gün 24 saat müşterilere hizmet veriyor.

Vakıfbank müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Vakıfbank müşteri hizmetlerine direk bağlanmak isteyen müşteriler için şu yöntemi hazırladık. Bu yöntemi deneyerek siz de müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz:

• 0850 222 0 724'ü arayarak “Çağrı Merkezi şifremi almak istiyorum “ adımını gerçekleştirin.

• Belirlemek istediğiniz şifre 6 haneli olmalı.

• Kart numaranız ya da TC kimlik numaranızdan herhangi birini girin.

• Daha sonra oluşturduğunuz şifreyi girin.

• Bu şekilde müşteri hizmetlerine bağlanmış olursunuz.

Sesli yönlendirme ile yapılan işlemler

Kredi Kartı İşlemleri

Bankacılık ve Yatırım İşlemleri

Şifre İşlemleri

Başvuru İşlemleri

POS ve Üye İşlemleri

Vakıfbank Genel Müdürlüğü adresi

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi

No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul

Swift Kodu(BIC): TVBATR2A

Telefon: +90 216 724 10 00

Faks: +90 216 724 39 09