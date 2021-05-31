Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon numarası: Müşteri hizmetlerine direkt bağlanma
Vakıfbank kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor. Konut kredisi, taşıt kredisi ve temel bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak müşteriler yaşanan yoğunluk durumunda Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak müşteri temsilcisine direkt bağlanmak istiyor.
Vakıfbank kredi kampanyalarına devam ediyor. Bir kamu bankası olarak hizmet veren VakıfBank uygun faiz oranları, uzun vade oranları ve ertelemeli kredileri ile dikkat çekiyor. Pandemi nedeniyle bankalara gitmek istemeyen müşteriler, Vakıfbank kredileri hakkında bilgi almak için mobil uygulama ve müşteri hizmetlerinden faydalanıyor. Bu süreçte en çok merak edilenler arasında Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon numarası ile müşteri hizmetlerine direk bağlanma konusu geliyor.
Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon numarası Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden alan kodu çevirmeden 0850 222 0 724'ü, yurt dışından ise 0090 850 222 0 724’ü arayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile;
- Havale,
- EFT,
- Kredi işlemleri,
- Ödemeler,
- Yatırım işlemleri,
- İnternet bankacılığı işlemleri,
- Kredi kartı işlemleri,
- Banka kartı işlemleri,
- Kampanyalar,
gibi işlemleri yapabilirsiniz.
Vakıfbank çağrı merkezi çalışma saatleri
Vakıfbank müşteri hizmetleri çalışma saatleri haftanın tüm günlerinde 7 gün 24 saat müşterilere hizmet veriyor.
Vakıfbank müşteri hizmetlerine direk bağlanma
Vakıfbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak isteyen müşteriler için şu yöntemi hazırladık. Bu yöntemi deneyerek siz de müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz:
• 0850 222 0 724'ü arayarak “Çağrı Merkezi şifremi almak istiyorum “ adımını gerçekleştirin.
• Belirlemek istediğiniz şifre 6 haneli olmalı.
• Kart numaranız ya da TC kimlik numaranızdan herhangi birini girin.
• Daha sonra oluşturduğunuz şifreyi girin.
• Bu şekilde müşteri hizmetlerine bağlanmış olursunuz.
Sesli yönlendirme ile yapılan işlemler
- Kredi Kartı İşlemleri
- Bankacılık ve Yatırım İşlemleri
- Şifre İşlemleri
- Başvuru İşlemleri
- POS ve Üye İşlemleri
Vakıfbank Genel Müdürlüğü adresi
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul
Swift Kodu(BIC): TVBATR2A
Telefon: +90 216 724 10 00
Faks: +90 216 724 39 09