VakıfBank polis maaş promosyonu ne zaman yatacak?

VakıfBank polis maaş promosyonu için bekleyiş sürüyor. Polis memurlarının maaş promosyonu ödemelerinde son aşamaya gelinirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasında imzalanan protokol gereği ödemelerin yakın zamanda hesaplara yatması bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

Polis promosyonu ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasındaki protokol revize edilirken, yapılan görüşmelerin ardından protokol süresi 3 yıl olarak belirlendi. Protokol gereği promosyon ödemeleri tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin Türk lirası olarak yapılacak.