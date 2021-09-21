Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları konusunda beklenen açıklama kurumdan geldi. Üniversite kayıtlarını tamamlayan ve burs arayışına girişen milyonlarca öğrencinin en fazla başvuru yapacağı burslardan biri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu olurken, VGM burs başvuru tarihleri ve burs miktarı açıklandı. İşte detaylar...

VGM burs başvuruları başladı mı?

VGM burs başvuruları henüz başlamadı ancak başvuru tarihleri açıklandı. Açıklanan tarihlere göre, ortaöğrenim VGM burs başvuruları 15-30 Ekim'de, yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

VGM bursu ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamdaki öğrenciler VGM bursu alamayacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.