Vakıflar'dan “Ayasofya’ya kamyon sokuldu” açıklaması

Ayasofya-i Kebir Camisi’ne yüksek tonajlı araçların sokulduğu yönündeki haberler üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, kamuoyuna açıklama yaparak iddiaların çarpıtıldığını söyledi.

Yaklaşık 1500 yıllık yapıda yürütülen restorasyonun, bilimsel raporlar, statik analizler ve Koruma Kurulu kararları doğrultusunda ilerlediği vurgulandı. Amaç, Ayasofya’nın gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması.

Deprem güvenliği öncelikli

2023’te başlayan ikinci etap çalışmalarının odak noktası, yapının deprem dayanımını artırmak. Bu kapsamda ana kubbenin dışındaki kurşun kaplamalar yenileniyor. Mozaiklerin ve iç yapının korunması için geçici çelik konstrüksiyon yapılması, bilim heyeti tarafından uygun bulundu.

Çelik yapı ve araç girişi kontrol altında

Kubbe koruma sistemini taşıyacak 43,5 metrelik dört kolon cami içinde, ibadeti etkilemeyecek şekilde inşa ediliyor. Çelik malzemelerin taşınması için iş makineleri zorunlu görülse de giriş hattı yalnızca batı yönünde ve sınırlı tutuldu.

Yetkililer, araçların tarihi zemine zarar vermediğini, yaklaşık bir yıllık hazırlıkla tasarlanan özel platform üzerinde kontrollü şekilde hareket ettiğini belirtti. Statik hesaplar, zemin yükleme testleri ve georadar taramalarıyla zeminin taşıma kapasitesi 25 ton olarak belirlendi; 30 tonluk güvenlikli sistem kuruldu. Kullanılan araçların zemine düşen yükünün yalnızca 6 ton olduğu aktarıldı.

Batı avlusundan harime uzanan güzergâhta prekast, ahşap ve çelik platformlar yerleştirilerek mermer zeminler korumaya alındı. Çok katmanlı geçici döşeme sistemi, yük yayılımı ve yüzey güvenliğini sağlıyor. Yetkililer, yapılan tüm işlemlerin tarihi yapıya zarar vermediğini ve uluslararası standartlara uygun olduğunu yineledi.