Vali Canalp: Ayçiçeği yağı üretimi artarak devam edecek

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) yetkilileri ve kentteki 15 ayçiçeği yağı üreten firmasının temsilcileriyle bir araya gelen Vali Canalp, Trakya Birlik ve firmaların temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Canalp, tüm fabrikaların ayçiçeği yağı üretimini sürdürdüğünü söyledi. Toplantıda, ayçiçeği yağı üretiminde hiçbir sorun olmadığını gördüğünü belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Fabrika yöneticileri piyasada ihtiyaç duyulan talebi karşılayabilmek için günlük üretim miktarlarını arttıracaklarını ifade ettiler. Üreticilerimiz, buna ilaveten ayçiçeği ihracatına getirilen kısıtlamayla birlikte ihraç için ellerinde bekleyen ürünleri de iç piyasaya süreceklerini beyan ettiler. Bu da ayçiçeği yağı talebinin karşılanması için ilave bir katkı sağlayacaktır."

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da katıldı.