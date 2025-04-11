Vali Gül açıkladı: Düzensiz göçmen sorunu İstanbul'un gündeminde çıkıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 3 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini AFAD’ta gerçekleşen programla basın mensuplarıyla paylaştı.

Konuşmasına İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirterek başlayan Vali Gül, bu yılın ilk üç ayında 2024’ün aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda azalma görüldüğünü kaydetti.

Suç çetelerine karşı başlatılan operasyon sayısında da artış olduğunu kaydeden Vali Gül ayrıca, şehirde tespit edilen düzensiz göçmen sayısının giderek düştüğünü de belirtti.

"En önemli 8 suçun yüzde 10,7 azaldığını görüyoruz"

İstanbul'da kişilere karşı işlenen en önemli sekiz suçta azalma olduğunu ifade eden Gül, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Nitekim bu yılın ilk üç ayına baktığımızda 2024’ün aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 10,7 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,1’e yükseldiğini görüyoruz.

Bu noktadan sonra yani yüzde 99 başarıdan sonra yüzde 0,1’lik artış bile bizim için çok kıymetli. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suç ise yüzde 28,4 oranında azalmış durumda. Rakamlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaçta yüzde 50, otodan hırsızlıkta yüzde 59, yankesicilikte yüzde 47, motosiklet hırsızlığında yüzde 50, evden hırsızlıkta yüzde 42, dolandırıcılıkta yüzde 13 oranında düşüş olduğunu görüyoruz"

"İstanbulumuz geçen yılın aynı dönemine göre daha huzurlu"

Geçen yıla kıyasla 2025’in ilk 3 ayında işlenen suçlarda azalma görüldüğünü ifade eden Vali Gül, İstanbul'un geçen yılın aynı dönemine göre daha huzurlu olduğunu kaydetti:

"Aydınlatma oranının ise yüzde 87,6’ya çıktığını görüyoruz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. İstanbul’umuz, geçen yılın aynı dönemine göre daha huzurlu. Yine, çeşitli suçlardan yıllardır aranan kişilere baktığımızda yakalanan kişi sayısı, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’ye yakın azalmış.

7 önemli suçta ise yakalamalar geçen yıla göre yüzde 3,5 azalmış. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu azalmalar, daha az aranan şahıs yakaladığımız anlamına gelmiyor."

Günlük olarak kiraya verilen konutlar

Vali Gül, mücadele edilen diğer bir konunun ise ruhsatsız silahlar olduğunu belirteren Vali Gül, ayrıca günlük olarak kiraya verilen konutlarla ilgili de şu açıklamaları yaptı:

"2025 yılının ocak, şubat ve mart aylarında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 3 bin 797 olurken tutuklama sayısı yüzde 79 artışla 604 oldu.

Güvenlik ve asayiş noktasında hassasiyet gösterdiğimiz başlıklardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar. Herhangi bir yerin konaklama tesisi olarak kullanılabilmesi için kültür ve turizm bakanlığının bilgisinin olması lazım, kayıtlarında olması lazım.

Bu şartları taşımayan yerlerin internet aracılığıyla, merdiven altı kişiler aracılığıyla günlük olarak kiraya verildiğini, oralarda konaklama yapıldığını biliyoruz; görüyoruz. Tespit ettiğimiz bu yerleri ilgili birimlerimizle sürekli denetliyoruz. Rakamlara baktığımızda bu yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre cezai işlem uygulanan konut sayısının 4 kat yükseldiğini görüyoruz.

Bu konutları kiralayanın da kiraya verenin de yaptıklarının yasal olmadığını bilmesi gerekiyor"

Suç çetelerine karşı başlatılan operasyonlarda artış

Vali Gül, suç çetelerine karşı başlatılan operasyon sayısında da artış olduğuna şöyle dikkat çekti:

"Bir diğer önemli mücadele alanımız organize suçlar. Bu yılın ilk üç ayında suç çetelerine karşı operasyon sayımız, 2024’ün ilk üç ayına göre yüzde 49 arttı.

Biz, bu çalışmaların hiçbirine rakam olarak bakmıyoruz. Biliyoruz ki buradaki her bir operasyonla hemşerilerimizin hayatından bir olumsuzluğu kaldırmış oluyoruz. Şehrimizde huzurun bozulmasına fırsat vermemiş oluyoruz. Hemşerilerimize her zaman söylüyoruz, müsterih olsunlar. Hiç kimse devletten daha güçlü değildir."

"Sahte içki göz yumulacak bir mesele değil"

Gül, sahte içki konusunda mücadelenin sürdüğünü de vurguladı:

"Mücadelemizde önemli başlıklarından biri de kaçakçılık. Güvenlik güçlerimizin bu alandaki başarılı çalışmaları sonucunda: operasyon sayımız 825’ten bin 67’ye çıktı.

Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında ele geçirilen miktar 43 bin litreden 126 bin litreye yükseldi.

Alkollü içkiden sigaraya, makarondan emtia ürünlerine ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı yüzde 61 artışla 405 milyon Türk Lirası oldu. Burada yeri gelmişken sahte içki konusunda şunu söylemek istiyorum. Bu, göz yumulacak bir mesele değil. Buradaki suç, en hafif tabiriyle cinayete teşebbüstür"

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele

İstanbul Valisi Davut Gül, uyuşturucu ve madde bağımlılığın önemli mücadele alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Günümüzde boyut değiştiren, dünya çapında ulaştığı finansal büyüklük nedeniyle başka illegal alanları da etkileyen uyuşturucu ve madde bağımlılığı önemli mücadele alanlarımızdan biri.

İmal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 arttı.

Bakanımızın destekleriyle başlatılan NARVAS ile narkotik suçlarla mücadelede vatandaşlarımız, daha aktif rol oynamaya başladı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 4 buçuk kat, kök kenevir miktarı ise 8 kat arttı.

Bu illetle mücadelede annelerimizin katkısı çok önemli. Bu anlayışla yürüttüğümüz En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında, bu yılın ilk üç ayında bilgilendirilen annelerimizin sayısı 2024’ün aynı dönemine göre iki katını aştı."

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlara ilgili çalışmalara da değinen Vali Gül, suç unsuru tespit edilen şahıs veya hesap sayısı yüzde 52 arttığını kaydetti:

"Siber devriyelerimizin özellikle terör, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik yaptığı sıkı çalışmalar neticesinde suç unsuru tespit edilen şahıs veya hesap sayısı yüzde 52 arttı.

Hepimizin hayatının bir parçası olan trafik bir diğer başlığımız. Ülkemiz araç sayısının ve nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine sahip olan bir şehirde yaşıyoruz. Böylesine büyük bir yoğunluğa sahip olan İstanbul’da trafiğin güvenli ve düzenli akışı çok önemli."

Motosiklet sürücülerini uyardı

Meydana gelen kazaların yüzde 50'sinden fazlasına motosiklet türü araçların karıştığını ifade eden Vali Gül, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı:

"Sayısı gittikçe artan ekip ve personelimizle, denetimlerimize devam ediyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre denetimlerimiz yüzde 21 arttı.

Can kayıplarımız yüzde 26 düştü. Burada şu noktaya dikkatiniz çekmek istiyorum.

Meydana gelen kazaların yüzde 50’den fazlasına motosiklet türü araçların karıştığını görüyoruz. Bunu önlemek istiyoruz. Buradan sizler aracılığıyla tüm sürücülerimize özellikle motosiklet sürücülerimize seslenmek istiyorum.

Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Diğer taraftan okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle verilen cezaların artmasıyla usulsüz çakar kullanımının azaldığını cezai işlem rakamlarının yüzde 75 düşmesinden anlıyoruz."

"Ramazan Bayramı'nda araç denetimleri arttı"

Vali Gül, Ramazan Bayramı döneminde araç denetimlerinin yüzde 26 arttığına da vurgu yaptı:

"Tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemek için yollarda denetimlerimizi en üst seviyeye çıkardık.

Bu doğrultuda, 2024 yılı Ramazan Bayramı’na göre araç denetimlerimiz yüzde 26 arttı, cezai işlem sayımız yüzde 16 düştü. Bu çoğu, temel trafik kurallarına uyuyor demek.

Yine geçen sene Ramazan Bayramı tatilinde 7 canımızı kaybetmiştik. Bu yıl ise Pendik’teki elim kazada maalesef, 4 canımızı yitirdik.

Peki bu kazaların sebepleri nelerdi? En başta aşırı hız, sonrasında temel trafik kurallarına uymama geliyor. Bu kapsamda yaptığımız denetimlerde 36 bin 530 sürücümüze aşırı hızdan cezai işlem uyguladık. 7 bin 414 araç, eksikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. 911 sürücünün ise ehliyetine kurallara uymamaktan el konuldu. Denetim ve uyarılarımıza aynı anlayışla yılın 12 ayında devam edeceğiz."

"Düzensiz göçmen sorunu, İstanbul'un gündeminden giderek çıkıyor"

Kaçak göçle mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Vali Gül, tespit edilen düzensiz göçmen sayısının giderek düştüğünü de belirtti.

"İstanbul’umuz, dünyanın en büyük şehirlerinden biri ve aynı zamanda bir cazibe merkezi. Şehrimizde kayıtlı 1 milyon 26 bin 659 yabancı yaşıyor.

Bunların içerisinde herhangi bir kulüpte oynayan sporcu var, ticaret için gelenler var, öğrenciler var, sağlık için gelenler var. Dolayısıyla bunlar kayıtlı.

Kim olduğunu biliyoruz, nerede yaşadığını biliyoruz, ne yaptığını biliyoruz. Bizim asıl mücadele alanımız, illegal yollarla şehrimize gelen ya da legal yollarla gelmiş olup kalış süresi bitenler.

Kaçak göçle mücadele dediğimiz mesele bu. Bu konuda dünyaya örnek olan mobil göç noktalarımızla başarılı bir mücadele yürütüyoruz.

Bu araçlarımızda bilgilerini sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı, tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 21 azaldı.

Tespit edilen düzensiz göçmen sayısının giderek düşmesi şu anlama geliyor. Düzensiz göçmen sorunu, İstanbul'un gündeminden giderek çıkıyor"