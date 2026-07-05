Vali Gül: İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 65'i toplandı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk TV'de katıldığı programda kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Gül, İstanbul'da tespit edilen sahipsiz hayvanların yüzde 65'inin toplandığını açıkladı. 39 ilçenin tamamına orman alanlarından yer tahsisi yapıldığını ifade eden Gül, "İstanbul'da bugün itibarıyla tespit edilen sahipsiz hayvanların yüzde 65'i toplandı. Bu konu 2-3 ay içerisinde gündemden çıkacak. Sahipsiz hayvan sokakta olmayacak" dedi.

"672 noktada hasar oluştu"

Dün etkili olan sağanak yağışa da değinen Gül, kent genelinde 672 noktada zarar meydana geldiğini belirtti. Can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Gül, ani yaz yağışlarına karşı altyapının güçlendirilmesi ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti.

"Çözüm metro ve toplu taşıma"

İstanbul'daki trafik yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, kentte araç sayısının hızla arttığını belirterek, ulaşım yatırımlarının önemine işaret etti.

Geçen yılın ilk altı ayı ile bu yılın aynı dönemini karşılaştırdıklarında araç sayısının yüzde 6,5 arttığını ifade eden Gül, "Yollar aynı oranda artmıyor. Trafik sorununun çözümü metro, toplu taşıma hatlarının birbirine entegre edilmesi ve deniz ulaşımının daha etkin kullanılmasıdır" diye konuştu.

Gül ayrıca, sahte çakar kullanımına yönelik denetimlerin sonuç verdiğini, suçla mücadele kapsamında özel ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve İstanbul'da son beş yılda faili meçhul cinayet yaşanmadığını söyledi.