Vali Gül: İstanbul’da su krizi yok, ihtiyaç Melen Projesi ile karşılanıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Toplantıda İstanbul’da 2023, 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin başarı oranlarını paylaşan Gül, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

“İstanbul’da şu an bir su krizi yok”

İstanbul’da su krizinin bulunmadığını vurgulayan Gül, mevcut ihtiyacın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirilen Melen Projesi sayesinde karşılandığını ifade etti. Gül, İstanbul’a suyun uzun mesafelerden taşındığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni düzenleme

Sokak hayvanlarıyla ilgili soruya da yanıt veren Gül, göreve geldikleri günden bu yana sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini belirtti. Orman alanlarında belediyelere barınak alanı tahsis edildiğini aktaran Gül, hiçbir belediyenin artık “yer yok” gerekçesi sunamayacağını söyledi. Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak güvenli alanlara taşınmasının yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.

“Mücadelemiz yabancılarla değil, kaçak göçle”

Kaçak göçle mücadelede kararlılık mesajı veren Gül, hedefin yabancılar değil, kayıt dışı göç olduğunu belirtti. Mobil Göç Noktaları aracılığıyla vize ihlali ve kayıt dışı durumların tespit edildiğini söyleyen Gül, kayıtlı ve yasal şekilde yaşayan yabancılarla ilgili bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Motosikletler için yeni kurallar gündemde

Kent trafiğinde artan motosiklet sayısına da değinen Gül, motosikletler için yeni kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi. Mevcut kuralların daha etkin uygulanması gerektiğini belirten Gül, kısmen yeni yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceğini ifade etti.