Vali Gül: İstanbul’da suç oranlarında düşüş, operasyonlarda artış var

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025’in ilk dört ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Eyüpsultan’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Gül, kentteki suç oranlarında önemli azalmalar görüldüğünü söyledi.

Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 10’a yakın azalma kaydedildiğini belirten Gül, bu suçların aydınlatılma oranının yüzde 99,3’e çıktığını açıkladı. Mal varlığına karşı işlenen 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında düşüş yaşandı. Bu kapsamda kapkaç yüzde 47, otodan hırsızlık yüzde 58, yankesicilik yüzde 45, motosiklet hırsızlığı yüzde 52, evden hırsızlık ise yüzde 41 oranında azaldı. Mal varlığı suçlarının aydınlatma oranı da yüzde 89’a yükseldi.

Aranan şahısların yakalanmasında da olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Gül, "Sokakların suçlulardan temizlendiği, aranan suçluların azaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

Organize suçlarda operasyon sayısı yüzde 42 arttı

Organize suçlarla mücadele kapsamında geçen yıla göre operasyon sayısında yüzde 42, çökertilen suç çetesi sayısında ise yüzde 20 artış yaşandığını belirten Vali Gül, "Her türlü eşkıyalığa, zorbalığa karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin şehrimizin huzurunu bozmasına fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

İzinsiz günübirlik kiralanan evlerle ilgili denetimlerin arttığına dikkat çeken Gül, cezai işlem uygulanan konut sayısının geçen yıla göre 13 kat arttığını açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadelede rakamlar çarpıcı

Uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelede de önemli adımlar atıldığını ifade eden Vali Gül, 2025'in ilk dört ayında imal ve ticarete yönelik operasyon sayısının 3 bin 724'e çıktığını söyledi. Aynı dönemde ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 5, kenevir miktarı ise 7 kat arttı.

"Bu iş sadece polisiye tedbirlerle çözülemez" diyen Gül, toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekerek "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "NARVAS" uygulamasının bu mücadelede aktif rol oynadığını belirtti.

Silah ve kaçakçılıkla mücadele verileri

Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında, ele geçirilen silah sayısında yüzde 17, tutuklama sayısında ise yüzde 85 artış yaşandığını açıklayan Gül, kaçak ve sahte alkol operasyonlarında yüzde 229 artış olduğunu, sigarada ise kaçak ürünlerle 804 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini söyledi.

Göçle mücadele: Tespit edilen kaçak göçmen sayısı azaldı

İstanbul’da 1 milyon 17 bin 726 yabancının yaşadığını ifade eden Gül, mobil göç noktalarında sorgulanan yabancı sayısının yüzde 74 arttığını, buna rağmen tespit edilen düzensiz göçmen sayısının yüzde 20 azaldığını bildirdi. "Bu, konunun İstanbul’un gündeminden düşmeye başladığı anlamına geliyor" dedi.

Trafik kazaları azaldı, çakarlı araçlara sıkı denetim

Trafik kazalarında da azalma görüldüğünü açıklayan Gül, ölümlü kazaların yüzde 9 oranında düştüğünü belirtti. Okul servisleri, ticari taksiler ve çakarlı araçlarla ilgili denetimlerin artırıldığını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.