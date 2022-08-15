Vali Şahin: Kolon altında kalan bir kişi vefat etti
Ankara Valisi Vasip Şahin: "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir."
Ankara’da fırtına nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin stajyer mühendis olduğu ortaya çıktı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, yaşanan sağanak ve fırtına nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Edinilen bilgiye göre hayatını kaybeden kişinin stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) olduğu ortaya çıktı. Olayda yaralanan Ege Kıratlı (21) ve Emre Çetin’in (22) de stajyer olduğu öğrenildi.