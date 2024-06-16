Vali Yerlikaya 'Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamız gereken detay' diyerek çağrı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dün başladığını anımsattı.

"Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı, hala yollarda olan vatandaşlarımız var" ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

* Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun.