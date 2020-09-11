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Vali Yerlikaya: İstanbul'daki denetimlerde 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem yapıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, COVID-19 tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya: İstanbul'daki denetimlerde 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem yapıldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (COVID -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yapıldığını, kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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