Vali Yerlikaya: İstanbul'daki denetimlerde 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem yapıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya, COVID-19 tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (COVID -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yapıldığını, kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.
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Kaynak: AA