Validebağ tepkisi: Yargı kararlarını tanımıyorlar

CHP Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul’da Validebağ Korusu’na iş makinaları ile girilmesine tepki gösterdi.

Öztunç, şunları söyledi:

"AKP yine gece yarısı yeşili katletmeye başladı. Validebağ Korusu’na sabahın 5’inde AKP’li belediyenin iş makineleri girerek burayı katletmeye başladılar. Yargı kararları var. Yargı kararlarını tanımıyorlar. Üstelik AKP’li belediye başkanı da hukukçu. Hukuka inanmayan, hukukçu bir belediye başkanı maalesef Validebağ Korusu’nu katlediyor.

Uyarıyoruz, çekin ellerinizi yeşilden. Daha kısa bir süre önce orman yangınları oldu, on binlerce hektar ormanlık alan mahvoldu. Yandı bitti. İstanbul’da azıcık kalmış yeşili de AKP katlediyor. AKP’nin politikası bu. AKP yeşili sevmiyor. AKP’nin sevdiği tek yeşil, doların yeşili. Para için her yeri katletmeye devam ediyorlar. Validebağ Korusu’ndan elinizi çekin. Cumhuriyet Halk Partililer o koruda olmaya devam edecek. Ve direnmeye devam edecekler.”

Öztunç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yasa tanımayan AKP’li belediyeler, güneşin doğmasını dahi beklemeden Validebağ'a saldırmıştır. Devletin tüm iş ve eylemleri günışığında olur. Yani şeffaf olur, hukuka uygun olur. AKP ise halka ve yargı kararlarına rağmen; yangından mal kaçırır gibi gece karanlığında yeşili, kentsel müşterek alanları katlediyor. Kentsel müşterek alanlar kentlinin ortak kararlarıyla yönetilmelidir. Yargı kararlarını tanımayan AKP halkın iradesini de gasp etmektedir.

Daha bir ay önce binlerce hektar ormanımız yangınlarda yok oldu. Ormanlar tahribatları nedeniyle, kentlerimiz sel suları altında kaldı. Gözünü rant hırsı bürüyen AKP iktidarı, hızla ormanlarımızı, doğal alanlarımızı yok ediyor. Doğanın sonunu getiren AKP aslında kendi sonunu da getiriyor. Kentin ortasındaki doğal sit alanını katleden AKP millet bahçesi gibi yapay ve beton projeler ile iklim kriziyle mücadele edeceğiz diyor. AKP’nin çevre politikası, ‘Betonu sev, doları öp’ politikasıdır.

Doğal yeşil alanlar kentin ve kenttekilerin nefes alanlarıdır. Validebağ saldırısı İstanbul ve İstanbulluların nefesini kesmektir. Üsküdar Belediyesini ve aynı zamanda bir ‘hukukçu’ olan Sayın Üsküdar Belediye Başkanını ‘halka ve yargı kararlarına rağmen’ sürdürülen bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.”

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki en büyük ikinci yeşil alan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na Üsküdar Belediyesi, bu sabah saatlerinde iş makineleriyle girdi. Belediyenin iş makineleri, korunun içerisine moloz ve kum döktü. Korunun yeşil alan olarak korunmasını isteyen yurttaşlar, tepki gösterdi.

İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesi, yoğun inşaat sürecinin korudaki ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceği, korunun birinci derece doğal sit alanı olması nedeniyle 'müdahalede bulunulmaması gerektiği' kıstasının yerine getirilmemesi, kamu yararı dışında iş ve işlemler yapılabileceği sonucu doğurabileceğinden telafi güç ve imkansız zararlar meydana gelebileceği sonucuna vararak, yürütmenin durdurulmasına 23 Haziran 2021 tarihinde oybirliğiyle karar vermişti.