Vali'den kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

Yolcu otobüslerin çıkışları durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir sonraki duyuruya kadar İstanbul'daki Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur" dedi.

TIR ve kamyonlara yasak

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı da getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."