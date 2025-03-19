Valilik açıkladı! İstanbul'da 4 günlük gösteri yasağı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 19-23 Mart tarihleri arasında İstanbul'da 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. Valilik kararın gerekçesini 'kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek' olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri engellemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında gösteri, toplantı ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin resmi açıklamasında, alınan kararın gerekçesi olarak kamu güvenliği ve olası riskler gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır."
CHP'nin Maltepe mitingi iptal mi oldu?
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 18 Mart 2025’te saat 11:21’de X (Twitter) platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü saat 14:00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek "toplu açılış töreni" için halkla buluşacağını duyurmuştu. Ancak 19 Mart sabahı saat 06:55’te İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve İstanbul Valiliği’nin 19-23 Mart tarihleri arasında gösteri ve toplantıları yasakladığını açıklamasıyla bu programın akıbeti merak konusu oldu.