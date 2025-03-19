Valilik açıkladı! İstanbul'da 4 günlük gösteri yasağı

İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri engellemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında gösteri, toplantı ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin resmi açıklamasında, alınan kararın gerekçesi olarak kamu güvenliği ve olası riskler gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

CHP'nin Maltepe mitingi iptal mi oldu?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 18 Mart 2025’te saat 11:21’de X (Twitter) platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart Çarşamba günü saat 14:00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek "toplu açılış töreni" için halkla buluşacağını duyurmuştu. Ancak 19 Mart sabahı saat 06:55’te İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve İstanbul Valiliği’nin 19-23 Mart tarihleri arasında gösteri ve toplantıları yasakladığını açıklamasıyla bu programın akıbeti merak konusu oldu.