Valilik saat vererek uyardı: Siren sesleri tüm ilde yankılanacak

Kocaeli Valiliği, bugün saat 15.00'te kent genelinde 60 saniye sürecek ikaz ve alarm sistemi testi yapılacağını açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen test sırasında, yüksek sesle sirenler çalacak.

Test yayını süresince, vatandaşlara “Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız.” anonsu da yapılacak. Valilik, yüksek ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması ve test yayını sırasında gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.

AFAD ve ASELSAN’ın iş birliğiyle yürütülen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ve diğer doğa ile insan kaynaklı risklere karşı erken uyarı sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında çeşitli illerde düzenli olarak testler gerçekleştiriliyor.

Kocaeli’de yapılacak testin de bu kapsamda planlandığı ve rutin bir uygulama olduğu belirtildi.