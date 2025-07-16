Valilik uyardı! Ankara'da kuvvetli yağış etkili olacak
Ankara Valiliği, bugün 15.00-19.00 saatlerinde kentin merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Valilik ayrıca, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Ankara Valiliği, şehirde meydana gelecek şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, şehirde 15:00-19:00 saatlerinde özellikle Ankara'nın merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görülmesinin beklendiği ifade edildi.
Sel, su baskınları meydana gelebilir
Valilik, kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine dikkat çekildi:
"Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;
Ankaranın Kuzey ve Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 16, 2025
Ankaranın Kuzey ve Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat ❗
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli… pic.twitter.com/QiXp34tlGX