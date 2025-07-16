Valilik uyardı! Ankara'da kuvvetli yağış etkili olacak

Ankara Valiliği, şehirde meydana gelecek şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şehirde 15:00-19:00 saatlerinde özellikle Ankara'nın merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görülmesinin beklendiği ifade edildi.

Sel, su baskınları meydana gelebilir

Valilik, kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine dikkat çekildi:

"Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;

Ankaranın Kuzey ve Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."