Valilikler peş peşe duyurdu: İzmir dahil 13 ilde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 4 gün yasaklandı

Mardin, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Batman, Ağrı, Bingöl, Adana, Tunceli, Muş, Hakkari, İzmir ve Kars'ta basın açıklaması ile gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinlikler 19 Mayıs'a kadar yasaklandı.

Mardin

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda bugün saat 18.00'den itibaren 20 Mayıs saat 18.00'e kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekimi faaliyetleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup veya grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Daha önce kentte yaşanan vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla kent genelinde yasa dışı eylem ve etkinlik gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildi. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan kişi ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde bugün saat 18.45'ten 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Siirt

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ile güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, bugün saat 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Bitlis

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan sokak eylemlerine ilişkin Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ’ın yargılandığı davanın 16 Mayıs 2024 günü gerçekleştirilen karar duruşmasında, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ hakkında hapis cezası verilmesi sonucu kanunsuz sokak eylemleri gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekte olup, ilimizde bahse konu olay ile ilgili olarak sosyal medya platformları üzerinden protesto eylemleri çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla; eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 16 Mayıs 2024 tarihini saat 18.00’dan 19 Mayıs 2024 tarihi saat 23.59’a kadar 4 gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Batman

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Mayıs 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar Batman il sınırları içerisinde Valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin yasaklanmasına, belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup veya grupların İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Ağrı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde, bu geceden itibaren 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmasına karar verilmiştir."

Bingöl

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahısların PKK/KCK terör örgütünü destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. etkinliklerin 16 Mayıs saat 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar olmak üzere 4 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içi ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın gerek kırsal alandaki silahlı kadrolarını arttırmak gerekse halk tabanındaki varlığının devamını sürdürüp tabanı canlı tutmak adına örgüte müzahir kişi ve kurumlar vasıtasıyla propaganda faaliyetlerini önemli ölçüde arttırarak geniş kitleleri kontrol altına almayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu nedenle ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişlerinin, 5442 saylı İl idaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 16 Mayıs saat 01.00'den başlayarak 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Tunceli

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri broşür dağıtma, afiş ve pankart asma jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, bugün saat 18.00’dan itibaren 19 Mayıs 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi.

Muş

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te Suriye'de bulunan Kobani'ye (Ayn el-Arap) terör örgütü DEAŞ'ın saldırmasıyla başlayan ve Türkiye'de de karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle çıkan kitlesel eylem sonucunda vatandaşların ölüm ve yaralanmasına neden olan olayların yaşandığı anımsatıldı.

Olaylara karışan sanıklara, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verilen kararlar neticesinde örgüte müzahir kişilerce yasa dışı eylemlerin gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklamada, bu eylemlerde vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek fiillerin meydana gelebileceğinin, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Belirtilen olaylar ile sonuçlarının kentte yaşanmaması, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, şiddet olaylarının engellenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19 ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma gibi tüm etkinlikler 16 Mayıs günü saat 18.00'den 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."

Hakkari

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma, yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesi, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari ili coğrafi sınırları içinde 16 Mayıs saat 18.30'dan 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

İzmir

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesi hükümleri gereğince "6-8 Ekim Terör Olayları Davası" ile ilgili yapılması muhtemel her türlü açık hava toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, miting, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin tüm il sınırları içerisinde 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

Kars

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere bazı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açık alanlarda yapılmak istenilen, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlarının ve/veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 16.05.2024 günü saat 00.01'dan 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar (4) gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir."