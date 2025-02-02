Valiliklere sosyal konut genelgesi

Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliğine gönderildi.

Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Anayasa'daki "konut hakkı"nın vurgulandığı genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı.

Nüfusa göre konut yapılacak

Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.

Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde de talimat verildi.

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istenildi.

Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

Öte yandan TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.