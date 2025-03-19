Valilikten açıklama geldi! Kırşehir'de okullar tatil mi?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.