Valilikten açıklama geldi mi? İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi?
İstanbul'da art arda depremler meydana geldi. İstanbul'daki şiddetli depremin ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" soruları peşe peşe gelmeye başladı. İşte son durum...
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'daki deprem sonrası okulların tatil olup olmadı merak konusu oldu. Sıklıkla "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi?" sorusu geliyor.
İSTNBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
İstanbul'da henüz okullar tatil edilmiş değil. Resmi makamlardan gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.