Valilikten 'içki yasağı' açıklaması: İstanbul'da yeni uygulama yok, genelge hatırlatıldı

Birçok haber sitesinde bugün yayınlanan haberde, İstanbul'da park gibi açık alanlarda içki içmenin valilik genelgesiyle yasaklandığı belirtildi.

Haberler üzerine açıklama yayınlayan valilik, "Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta yayımlanan genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğinin kaymakamlık ve belediyelere hatırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

- 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,

- Ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22:00 - 06:00 saatleri arasında perakende alkol satışının yapılamayacağı,

- Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,

- Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması, (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)

- Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır."