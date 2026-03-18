Valilikten İstanbul için kritik uyarı: Bayramda fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliği, arife günü ile Ramazan Bayramı’nın ilk günü için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu. Marmara’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızla esmesinin beklendiği belirtilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı tedbir çağrısı yapıldı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak arife günü ile bayramın ilk gününü kapsayan kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı.
Valiliğin açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde rüzgârın perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşım ve günlük yaşamda aksama riski
Açıklamada, fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Valilik, kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklerin yaşanabileceğine işaret ederek, özellikle açık alanlarda ve trafikte bulunan vatandaşların önlem alması gerektiğini vurguladı.