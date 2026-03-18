Valilikten İstanbul için kritik uyarı: Bayramda fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak arife günü ile bayramın ilk gününü kapsayan kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı.

Valiliğin açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde rüzgârın perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşım ve günlük yaşamda aksama riski

Açıklamada, fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Valilik, kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklerin yaşanabileceğine işaret ederek, özellikle açık alanlarda ve trafikte bulunan vatandaşların önlem alması gerektiğini vurguladı.