Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 7 kişinin daha cesedi bulundu
Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 7'sinin daha cesedine ulaşıldı.
Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaşılan cenaze sayısı 26'e yükseldi
Gün içinde bölgede yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 1 kişinin daha cesedine ulaştı.
Böylece 27 Haziran'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda gölden çıkarılan ceset sayısı 26 oldu.
Gölde 4 ROW cihazıyla yürütülen çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.