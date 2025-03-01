VAN İMSAKİYE: Van için iftar, sahur vakti… Van’da teravih namazı saat kaçta kılınacak (2 Mart Pazar)
2025 yılında 1 Mart ile 29 Mart tarihleri arasına denk gelen 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayında en çok merak edilen konu ise her yıl olduğu gibi sahur, iftar ve teravih vakitleri oluyor. Özellikle Van İmsakiyesi de bunun arasında. Peki 2 Mart 2025 Pazar günü Van'da iftar, sahur ve teravih vakitleri ne zaman? Van'da saat kaçta iftar, sahur yapılacak ve teravih namazı kılınacak? İşte detaylar...
İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.
2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.
Google benzeri arama motorlarından Vanlı vatandaşlar "Van İmsakiye" "2 Mart Pazar Van iftar saati", "2 Mart Pazar günü Van sahur vakti ne zaman?", "2 Mart Pazar Van Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...
2 Mart Pazar Van'da iftar saati
2 Mart Pazar günü Van'da iftar vakti 18.07’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
2 Mart Pazar Van'da sahur saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Van’da sahur vakti 2 Mart 2025 Pazar günü saat 05:09’da sona erecek.
2 Mart Pazar Van'da teravih saati
Teravih namazı 2 Mart Pazar akşamı saat 19.23’te kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.