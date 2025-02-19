Van-Tahran arası tren seferleri başlıyor: İlk biletler yarın satışa çıkıyor
Pandemi nedeniyle ara verilen Tahran-Van tren seferleri, beş yılın ardından yeniden başlıyor. İlk biletler ise yarın satışa çıkacak...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran heyeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Van-Tebriz tren seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi.
2020 yılında pandemi nedeniyle durdurulan seferler, yaklaşık beş yıl aradan sonra tekrar hizmete giriyor.
Tahran’dan hareket edecek ilk tren 9 Mart 2025 tarihinde yola çıkacak, Van’dan Tahran’a gidecek ilk sefer ise 10 Mart 2025’te başlayacak.
Bilet satışları yarın itibarıyla başlıyor. Van-Tahran arası bilet fiyatı 24,90 Euro (yaklaşık 930 TL) olarak belirlendi.