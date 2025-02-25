Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor!

Van-Tahran tren seferlerinin yeniden başlayacağı bilgisini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki kent arasında yolcu trenlerinin çalıştığı 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 10 bin yolcu taşındığını kaydetti.

Uraloğlu, "Tahran-Van Yolcu Treni pazar ve çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00'de hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecekler. Biletler ise 25 Şubat Salı günü satışa sunulacak. İlk sefer Tahran'dan 9 Mart'ta, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Haftada iki karşılıklı sefer

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek tren 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden satılacak.