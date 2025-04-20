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Van'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltında

Van Ferit Melen Havalimanı'nda 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Van'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltında
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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan analiz çalışmaları sonucu yabancı uyruklu 2 şüpheli durduruldu.

Yabancı uyruklu şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA