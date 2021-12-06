Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba İlçesi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) December 5, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.