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Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba İlçesi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

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