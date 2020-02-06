Van'da çığ altında kalan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

06 Şubat 2020

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, alan taraması yaptı. Ekipler, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı



Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü. Çalışmalar sırasında ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece ilk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi.

Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ancak çığ altındaki kişi sayısının net olmadığı bildirildi.

Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.

Sağlık Bakanı Koca: 4 kişi daha çığ altında



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İpekyolu ilçesindeki Hayırseverler Camisi taziye evinde ailelere başsağlığı dileyen Koca, önceki gün düşen çığ nedeniyle 5, dün de 34 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

"İki çığ olayında 39 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin daha çığ altında olduğunu, muhtemelen hayatlarını kaybettiğini, onlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim." diyen Koca, kaza ve kadere iman ettiklerini ancak üzerlerine düşen sorumlulukların gereğini yapmakla sorumlu olduklarını bildiklerini söyledi.

Bakan Koca, hastanelerde tedavisi devam edenlerin olduğunu belirterek, "77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20'ye yakın hastamız taburcu edilecek." diye konuştu.

"Cenazeler üzerinden karalama yürütülüyor"



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın, Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sabah, önceki gün hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesini Hizan üzerinden Bahçesaray'a gönderdiklerini, Gülşen Orhan'ın babasının da cenazelerle ilçeye gittiğini aktaran Bilmez, şöyle devam etti:

"Gülşen Hanım eski vekil olması nedeniyle sosyal sorumluluk hissettiği için çalışma alanına gitti. AFAD müdürümüz çalışmalar hakkında kendisine bilgi sunarken çığ meydana geldi. Kesinlikle o yoldan ilçeye gitmesi söz konusu değildir. Van'ın güzel bir geleneği var. Düşman olanlar bile cenaze günü düşmanlığını bir kenara koyar. Maalesef görüyoruz ki cenaze üzerinden bile bir ayrıştırma, karalama çalışması yürütülüyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Olayın ilk anından itibaren gereken tüm çalışmaların yapıldığını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Daha fazlası yapılabilirdi, daha dikkatli davranılabilir miydi? Evet. Bunlar eleştirilebilir, eksiklerimiz olabilir ama biz o iki cana ulaşabilmek için seferber olmuştuk. Onları orada bırakamazdık. Kontrollü insanlar bölgeye çıkarıldı. Bölgenin insanının da karla mücadelede bir uzman kadar bilgi sahibi olabildiğini biliyoruz. Yol durumu üzerinden bir demagoji yapılması, insanların ayrıştırılması doğru değil. Gülşen Hanım da kendisi çığın altında kaldı. 5-10 dakika sonra kurtarılsa muhtemelen bugün hayatta olmayacaktı. Vadesi dolmamış ki kurtulanlardan biri oldu. Bahçesaraylıları kurtarmak için seferber olan, hayatlarını kaybedenleri dualarımızda unutmayalım."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya da taziyenin kadınlar için ayrılan bölümünde, çığda yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.

AFAD: Muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı



AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede olası çığ düşmelerine karşı önlem olarak yapay patlatma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Alana çevre illerden sevk edilen AFAD arama kurtarma uzmanı 85'e ulaştı.

Bölgede, 75'i jandarma arama kurtarma (JAK) personeli olmak üzere 180 personel, 23 araç ve bir mobil koordinasyon merkezi görev yapıyor.

Bölgeye ayrıca 34 ambulans ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 16 personel gönderildi.

Haberleşmenin aksamaması için alana kurulan mobil baz istasyonu 2'ye çıkarıldı.

Türk Kızılay, 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı.