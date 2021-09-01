Van'da çimento yüklü kamyonun kasasından 78 düzensiz göçmen çıktı
Van'da Afgan göçmenleri taşıyan bir kamyonun şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada kamyonun kasasında çimento torbalarının altında özel hazırlınmış bölümde 78 Afgan yakalandı.
AA
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.
Yapılan aramada, çimento torbalarının altına saklanmış 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü H.T. tutuklandı, araca el konuldu.