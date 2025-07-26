Van’da dilencinin üzerinden 76 bin TL çıktı: Paralara el konuldu

Van’da dilencilere yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, bir dilencinin üzerinde 75 bin 950 TL nakit para buldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik yapılan denetimlerde ilginç bir olay yaşandı. Denetim sırasında dilenirken yakalanan bir şahsın üzeri arandığında, kıyafetleri ve poşetleri arasına gizlenmiş şekilde 75 bin 950 TL bulundu.

Paralara el konuldu

Kimlik tespiti için zabıta eşliğinde karakola götürülen şahıs, buradaki işlemlerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına getirildi. Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paraya da el konuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı, ele geçirilen paraların kamuya aktarılacağını belirterek, vatandaşları duygularını istismar eden kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, dilencilikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.