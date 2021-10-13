Van'da İran ajanlarına operasyon

Van'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajanlar ve onlara yardım eden 6 kişi suçüstü yakalandı.

Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı.

MİT, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A'yı İran'a kaçırmak için 30 bin dolarlık bütçeyle şebeke oluşturmaya çalıştığını tespit etti.

Şebeke üyelerinin, İranlı istihbaratçıların talimatıyla, eski asker M.A'nın eşi M.E'ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettikleri, kabul etmemesi halinde İran'da yaşayan ailesine zarar verileceği tehdidinde bulundukları belirlendi.

İran istihbaratının M.A'yı araçla İran'a kaçırmak üzere 2 kişiyi 24 Eylül'de Van'a gönderdiği belirlendi. Bunun üzerine MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şebeke üyelerine suçüstü yapıldı.

24 Eylül saat 21.00 sularında M.A'yı kaçırmak üzere ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A gözaltına alındı, 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.