Van'da okula tüfekle gelen öğrenci paniğe neden oldu
Van’da bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelmesi paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde silahla okula gelen öğrenciyi fark eden öğretmenler ve veliler duruma müdahale ederek tüfeği elinden aldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrencinin sabah saatlerinde okula pompalı tüfekle gelmesi korku ve paniğe yol açtı.
Öğretmenler ve velilerin müdahalesiyle öğrencinin elindeki silah alınırken, olayın ardından polis ekipleri okula sevk edildi.
Öğretmenler ve veliler müdahale etti
Olay, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi açıklanmayan kız öğrenci, sabah saatlerinde okula pompalı tüfekle geldi.
Silahın boş olduğu belirtilirken durumu fark eden öğretmenler ve veliler öğrenciye müdahale ederek tüfeği aldı. Ardından polis ekiplerine haber verildi.
Polis silaha el koydu
İhbar üzerine okula gelen ekipler tüfeğe el koydu. Öğrenci ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayın duyulmasının ardından endişelenen çok sayıda öğrenci velisi de okula geldi.