Van'da petrol istasyonunda korkutan patlama: 1 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan O.V.'ye ait istasyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada bir çalışan ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çıkan yangını Kuru Kimyevi Toz (KKT) kullanarak kontrol altına aldı. Patlama sırasında ağır yaralanan istasyon çalışanı N.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, istasyon binasında büyük hasar oluştu. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.