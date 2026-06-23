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Van'da ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit oldu

Van'da hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, sürücü ile 4 asker yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Van'da ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit oldu

Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından geçişlere açıldı.

Kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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