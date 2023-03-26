Van’da üretilen “saç fiberi” 15 ülkeye satılıyor

Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde kurulan fabrikada üretilen saç fiberi (saç dolgunlaştırıcı sprey), yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye satılıyor. Girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 2004 yılında kurulan ve yüzlerce girişimciye hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunan İŞGEM bünyesinde 2017'de fabrika kuran Rıdvan Saltık, 18 kişiyi istihdam ederek saç fiberi üretmeye başladı.

Ürünlerini yurt içinin yanı sıra ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ın aralarında yer aldığı 15 ülkeye gönderen Saltık, daha büyük anlaşmalara imza atarak işini büyütmeyi hedefliyor. Saltık, 25 yıldan bu yana kozmetik işi yaptıklarını ve Türkiye'de bu sektörde kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

“2017'den bu yana üretim yapıyoruz”

Önceden saç fiberinin tedarikinde sorun yaşadıklarını anlatan Saltık, "Bir yurt dışı seyahatinde bu işi yapabileceğimize karar verdik. Ülkemizde bu ürünün üretimi yapılmadığı için çalışmalara başladık. 'Üretim yapanlardan ne eksiğimiz var' deyip bu işe girdik. Alnımızın akıyla çalışıyoruz. 2017'den bu yana üretim yapıyoruz. İnsanlar ürettiğimiz saç fiberini tercih ediyor. Ürünlerimizi en iyi kalitede üretiyoruz." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen fuarlara da katıldıklarını belirten Saltık, şunları kaydetti:

Buralarda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şu an ABD, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Libya, Irak ve İran gibi ülkelere ürün sevkiyatımız devam ediyor. Bu yıl 35 ülkeye daha ihracat yapmayı, büyük anlaşmalara imza atmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışında son iki yılda daha çok rekabet etme gücüne sahip olduk. Katma değeri yüksek ürünler üretmeye, siyah şampuan üretimini de başlatarak portföyümüzü genişletmeye çalışıyoruz. Fransa, Ürdün, Almanya gibi ülkelerle anlaşma yapmayı planlıyoruz.

“Girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz”

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise İŞGEM'in kapasitesini sürekli artırmaya ve girişimcilere çok iyi olanaklar sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Kuruldukları günden bu yana birçok ilke imza attıklarını anlatan Gedik, şöyle konuştu:

Saç fiberi üretimini Türkiye'de sadece bu firmamız yapıyor. Ürünler tüm illere gönderiliyor. ABD, Lübnan, İsrail ve İran gibi ülkelere ihracat yapılıyor. Bu ürünleri daha önceden ithal ediyorduk. İŞGEM bünyesinde faaliyet yürüten fabrikada ilk kez yerli imkanlarla saç fiberi üretimi yapıldı. Gurur duyuyoruz. Girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz.