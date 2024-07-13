Van'daki 4.3'lük deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama: Fay hattını işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzaklıkta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 23.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Van'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, Ercek fayını işaret ederek "Bu fay bir ters fay. Son Van depreminde de aktif bir rol oynamıştı" yorumunu yaptı.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Van Gölü içerisinde dün gece 4,4 deprem oldu. Deprem olasılıkla Ercek fayında. Bu fay bir ters fay. Son Van depreminde de aktif bir rol oynamıştı. Burada 2011 yılında büyük bir enerji boşalması olduğu için fazla endişelenmiyoruz."