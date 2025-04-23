Van'daki korkunç kazada ölü sayısı 8'e yükseldi
Van'da dün minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 8'e çıktığı açıklandı. 3'ü ağır 11 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Van'da dün minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Kazada yaralanan 3'ü ağır 11 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yıldız Erik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Selim ve eşi Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik'in cenazeleri, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.