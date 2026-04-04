Son dakika… Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van’ın Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08:52’de gerçekleşen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, başta Van merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından bazı vatandaşlar kendini sokağa attı.

Kandilli Rasathanesi 5,1 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı bilgilendirmede ise depremin büyüklüğü 5,1 olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü ise 8.1 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada saha taramasının devam ettiği ifade edilerek, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.

Van Valisi Ozan Balcı, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Balcı, "Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD'a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

2011'de 644 kişi hayatını kaybetti

23 Ekim 2011’de Türkiye’nin doğusunda meydana gelen Van Depremi, 7.2 büyüklüğüyle büyük yıkıma yol açmıştı. Merkez üssü Van’ın Tabanlı köyünde olan depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce bina hasar görmüş ve on binlerce kişi evsiz kalmıştı.