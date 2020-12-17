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Varank: 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla katıldığı TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şöyle devam etti:

"Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.

Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip.

TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."

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