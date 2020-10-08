Varank: Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13. İstanbul Moda Konferansı’nda video konferans yöntemiyle Ankara'dan katılıyor.
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Kaynak: AA