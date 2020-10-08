ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Varank: Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız

Varank: Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

Varank: Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13. İstanbul Moda Konferansı’nda video konferans yöntemiyle Ankara'dan katılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap