Varank: TOGG'a 2,5 milyar lira yatırım yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG için bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırımın tamamlandığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar TL daha yatırım yapılacağını söyledi.

Bakan Mustafa Varank, TOGG ile dünya devi FARASİS'in 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacağını bildirdi.

Varank, "Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.

Bakan Varank, "Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek." diye konuştu.