Varank'tan İmamoğlu'na: Buyurun çiftçilere bedava elektrik verin

Niğde'de, Organize Sanayi Bölgesindeki Biska Tekstil'in temelini atan Varank daha sonra İçme Suyu Arıtma Tesisinin açılışına katıldı.Bakan Varank daha sonra Belediye Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı.

Bakan Varank, OSB toplantı salonunda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su tarifesine zam yapma teklifini eleştirdi.

"Peki, birileri kendilerine verilen bütçeyle ne yapıyor?" diye soran Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Karda kıyamette en lüks mekanlarda balık yemeye gidiyor, yurt dışında kayak yapmayı tercih ediyor. Bir de yetmezmiş gibi devletin vatandaş için yaptığı KDV indirimini halkımıza yansıtacağına su temin maliyetini bahane edip suya yüzde 175 zam yapmaya çalışıyor. Geçen hafta biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız su faturalarındaki KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanması konusunda talimat verdi. Niğde dahil bütün belediyelerimiz bu indirimi uygulamaya başladı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bırakın indirim yapmayı tam aksine zam yapmaya kalktı. Halep orada ise arşın burada. En büyük vaatlerinden biri temiz ve ucuz su olan bu zat, her zamanki gibi bu sınavda da sınıfta kaldı."

Varank, belediyeciliğin "kuru sıkı" atmakla olmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin Genel Başkanı ne dedi Şanlıurfa'da? 'Bize Şanlıurfa Belediyesini verin, biz çiftçilerinize bedava elektrik vereceğiz' dedi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Antalya, Aydın belediyeleri hepsi sizde, buyurun çiftçilere bedava elektrik verin. Niye vermiyorsunuz? Bu işler popülizmle, kuru sıkı atarak değil, planlama yaparak, gerçekten vatandaşın ihtiyacı olan işlere bütçenizi ayırarak oluyor. İşte yönetimin sorumluluğu bu demek. Bir de grup başkanvekilleri var, o da belediye seçimlerinden önce demişti ki 'Eğer belediyeleri alırsak çiftçilere bedava traktör kazandıracağız.' Siz hangi belediyenin çiftçiye bedava traktör verdiğini gördünüz. Bunlar hayal arkadaşlar. Bu devirler geçti. Biliyorsunuz, eskiden iki anahtar verenler vardı, 'Biz iktidara geldiğimizde bütün vatandaşlarımıza bir ev bir araba vereceğiz.' diyenler vardı. Bu işler böyle atmasyonla olmaz, planlamayla olur, ekonomi yönetimiyle olur. Dolayısıyla biz burada tekrar çağrı yapıyoruz, belediyecilik görmek istiyorsanız gelin Niğde'de gezin, bakın bakalım belediyecilik nasıl yapılıyormuş."