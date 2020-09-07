Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu'na bağlı şirketler listesi

07 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu'nun güçlü bir yapıya ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana Varlık Fonu 8 farklı sektörden 20 şirketle güçlü bir yapıya ulaştı. Sigorta sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağına inandığım stratejik hamleyi hayata geçiriyoruz. 15 milyon müşteriye hizmet verecek ülkemizin en büyük sigorta şirketini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Varlık Fonu nedir?

Varlık Fonu, 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. 10 Temmuz 2018 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş amacı "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı.

Varlık Fonu'na bağlı şirketler hangileri?

Türkiye Varlık Fonu'na bağlı 8 sektörden 20 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor. İşte Varlık Fonu'na bağlı şirketler:

Finansal Hizmetler: Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, TVF Finansal Yatırımlar, Platform AŞ.

Enerji: Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya.

Ulaştırma ve Lojistik: Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri.

Madencilik: Eti Maden, TVF Maden.

Şans Oyunları: Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı.

Tarım ve Gıda: Çaykur, Kayseri Şeker.

Gayrimenkul: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesine de yatırım yapan TVF’nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz.

Teknoloji ve Telekom: Türksat, Türk Telekom, Turkcell.