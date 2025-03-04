Vasi atanmıştı! İş adamı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan dava ertelendi

İş insanı İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali talebiyle açılan davada, mahkeme, devam eden vasilik davasının sonucunu bekleme kararı aldı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına taraf avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı alması nedeniyle basın mensuplarının duruşmayı takip etmesine izin verilmedi.

Mahkeme, ön inceleme duruşmasını gerçekleştirmek için, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam eden vasilik davasının sonucunu bekleme kararı vererek davayı erteledi.

Dava süreci

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı. Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.