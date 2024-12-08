Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e Beşar Esad sözleri nedeniyle soruşturma
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Suriye'ye ilişkin yorumları başına dert açtı. Perinçek, dün bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı.
Perinçek'in yayında Suriye’de faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.